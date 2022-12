Brasile: Lula in visita in Usa e Argentina a gennaio e in Cina entro marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

Il governo riprenderà le relazioni diplomatiche con il Venezuela. "Il presidente mi ha incaricato di riallacciare i rapporti con il Venezuela. Lo faremo dal primo gennaio, inviando prima un incaricato d'affari per occuparsi del recupero degli edifici, delle residenze ufficiali e della riapertura dell'ambasciata. Poi nomineremo anche un ambasciatore insieme al governo venezuelano", ha inoltre annunciato Vieira nel corso della conferenza stampa. Vieira ha affermato che in particolare il governo punterà a migliorare subito le relazioni con i vicini Paesi sudamericani e l'America latina in generale, oltre che con i paesi dell'Africa, gli Stati Uniti, la Cina e l'Unione europea (Ue). "Vogliamo avere un rapporto intenso, produttivo, ma equilibrato con questi Paesi, un rapporto sovrano".