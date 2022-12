© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono scelte di destra e di sinistra, e ci sono le scelte che sono semplicemente giuste. Oggi una grande vittoria per Italia viva: tutti, a parte il M5s, hanno votato per ripristinare 'Italia sicura'. Per Conte intervenire sul dissesto idrogeologico non è una priorità". Lo scrive su Twitter la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione-Italia viva-Renew Europe.(Rin)