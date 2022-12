Usa: inflazione, Fed annuncia nuovo rialzo tassi di interesse pari a mezzo punto percentuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha approvato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari a mezzo punto percentuale, portando il tasso di riferimento tra il 4,25 e il 4,5 per cento. Stando alle ultime proiezioni, la Fed potrebbe continuare ad incrementare i tassi di interesse per contenere l’inflazione il prossimo anno, seppure ad un ritmo rallentato rispetto ai rialzi dello 0,75 per cento annunciati negli ultimi mesi. La stima, in base ai documenti pubblicati al termine della riunione odierna del consiglio direttivo dell’istituto, è di superare un tasso di riferimento pari al cinque per cento nel 2023. Il dato dovrebbe poi iniziare a scendere nel 2024, con impatti sulla crescita economica degli Stati Uniti il prossimo anno. La crescita del 2023 è stata infatti stimata a solo mezzo punto percentuale, e la Fed ha previsto anche un rallentamento nel mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione è atteso al 4,6 per cento alla fine del prossimo anno. Per quanto riguarda i prezzi, l’istituto si aspetta un tasso di inflazione in calo al 5,6 per cento alla fine di quest’anno, che dovrebbe scendere ulteriormente al 3,1 per cento nel 2023. “L’inflazione rimane elevata, e riflette gli squilibri che stanno interessando la domanda e l’offerta a causa della pandemia e del rialzo dei prezzi energetici e alimentari”, si legge in una nota. (Was)