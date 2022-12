Infrastrutture: Salvini, ponte Stretto può essere acceleratore Av Sicilia e Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade in Sicilia e Calabria "sono messe come sono messe anche senza il ponte. Penso che il ponte sullo stretto sarà un acceleratore per l'Alta velocità in Calabria e Sicilia. Le cose si possono fare insieme, se lanci una infrastruttura, a catena ti tiri dietro le altre". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nel corso del dibattito "Roma Locomotiva d'Italia", incontro organizzato dal quotidiano "Il Tempo", presso Palazzo Wedekind a Roma. (Rer)