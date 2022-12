Usa-Africa: Biden, pronti ad aiutare il continente nella transizione energetica e nello sviluppo digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento delle infrastrutture strategiche in Africa è essenziale per arrivare ad una economia globale resiliente, che sia in grado di affrontare al meglio shock simili a quelli a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando al summit dei leader Usa-Africa in corso a Washington. “Gli Stati Uniti sono pronti ad accompagnare l’Africa in questo percorso, per costruire un futuro in cui nessuno venga lasciato più indietro”, ha detto, annunciando un memorandum d’intesa teso a creare nuove opportunità commerciali e di investimento tra gli Stati Uniti e i Paesi africani. Il presidente Usa ha anche ribadito l’impegno di Washington a rafforzare gli investimenti nel continente per aiutare le nazioni africane a completare la transizione energetica e nello sviluppo delle tecnologie digitali. (Was)