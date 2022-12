Brasile: ministro Esteri in pectore annuncia ripresa relazioni con Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri in pectore del Brasile, Mauro Vieira, ha dichiarato che il presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva, riprenderà le relazioni diplomatiche con il Venezuela. "Il presidente mi ha incaricato di riallacciare i rapporti con il Venezuela. Lo faremo dal primo gennaio, inviando prima un incaricato d'affari per occuparsi del recupero degli edifici, delle residenze ufficiali e della riapertura dell'ambasciata. Poi nomineremo anche un ambasciatore insieme al governo venezuelano", ha detto Vieira nel corso di una conferenza stampa in cui ha sottolineato che l'indicazione di Lula è di riportare il Brasile sulla scena internazionale. "Il Brasile è stato assente per molto tempo e d'ora in avanti sarà attuata una politica di ricostruzione dei ponti", ha spiegato. (segue) (Brb)