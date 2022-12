Usa-Tunisia: Blinken a presidente Saied, noi pronti ad aiutare per superare crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il presidente tunisino, Kais Saied, nel quadro del summit dei leader Usa-Africa. Il capo della diplomazia statunitense, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno Usa al processo democratico in Tunisia e alle autorità nazionali, nel quadro della crisi economica esacerbata dalla guerra in Ucraina. Le parti hanno ribadito gli storici legami di amicizia tra i due Paesi, e il comune impegno a proteggere la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Infine, Blinken ha sottolineato la necessità di garantire elezioni parlamentari libere e trasparenti in Tunisia, il prossimo 17 dicembre. (Was)