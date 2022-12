Olimpiadi 2026: Milano-Cortina ‘incontra’ Parigi 2024, flash-mob a Palazzo Reale (video)

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- A conclusione dell’ispezione da parte della Commissione di coordinamento dei rappresentanti del Comitato olimpico internazionale per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, durata due giorni che ha avuto esito positivo, è andato in scena un flash mob davanti a Palazzo Reale, in occasione dell’incontro tra le bandiere olimpiche di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026. Molti gli attori che hanno rappresentato le discipline presenti ai prossimi giochi olimpici estivi e invernali, una festa con musiche e suoni che ha regalo ai milanesi un assaggio di quello che accadrà nel 2026. (video: Agenzia Nova) (Rem)