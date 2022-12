© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia aderisce in modo pieno e convinto allo sforzo europeo e internazionale a sostegno di Kiev. Lo si legge in una nota rilasciata dall'ufficio stampa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo di domani. Inoltre, il governo ribadisce "l'impegno a rinnovare le misure sanzionatorie fondamentali per accelerare la fine del confitto". (Com)