Energia: governo, tetto al prezzo del gas è una priorità

- L'Italia, sin dall'inizio della crisi energetica, sostiene l'urgenza di un tetto europeo al prezzo del gas. Lo si legge in una nota rilasciata dall'ufficio stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del vertice del Consiglio europeo di domani. La misura è definita "una priorità per i cittadini e le imprese di tutto il continente. Un tetto che abbia una soglia sufficientemente ridotta, un'ampiezza di applicazione significativamente estesa, e una tempistica di attivazione capace di rispondere repentinamente alle speculazioni di mercato", si legge ella nota. Per l'Italia "occorre procedere con equilibrio ed equità fra le necessità degli Stati Membri, seguendo una logica di pacchetto sull'insieme delle misure". Secondo il testo rilasciato da Palazzo Chigi, "la consapevolezza è che il mercato dell'energia in Europa non può continuare a funzionare senza un supporto agli Stati Membri. Occorre, quindi, che i Paesi che hanno meno spazio fiscale non vengano lasciati soli alle prese con lo sforzo economico e finanziario, per contenere l'impatto della speculazione sui prezzi del gas". Il governo ritiene quindi "fondamentale rendere disponibili il prima possibile fondi europei per aiutare famiglie e imprese, assicurando il giusto grado di flessibilità sul loro utilizzo", conclude la nota. (Com)