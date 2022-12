Brasile: Lula in visita in Usa e Argentina a gennaio e in Cina entro marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, visiterà gli Stati Uniti e l'Argentina subito dopo il suo insediamento previsto il primo gennaio, mentre entro marzo sarà in visita di Stato in Cina. Lo ha riferito il futuro ministro degli Esteri, Mauro Vieira, nel corso di una conferenza stampa in cui ha comunicato che la priorità di Itamaraty nel corso del prossimo governo Lula sarà di riportare il Brasile sulla scena internazionale. "Il Brasile è stato assente per molto tempo e d'ora in avanti sarà attuata una politica di ricostruzione dei ponti", ha spiegato. (segue) (Brb)