Brasile: Lula in visita in Usa e Argentina a gennaio e in Cina entro marzo (3)

- Il futuro ministro ha anche affermato che il Brasile tornerà a sedere negli organismi che sono stati "abbandonati", come la Comunità di stati latino americani e caraibici (Celac) e Unione delle nazioni sudamericane (Unasur). "Il presidente mi ha chiesto di riprendere la partecipazione ad alcuni forum, come Celac e Unasur. Torneremo a queste organizzazioni con un nuovo look perché il mondo è cambiato, ma basato sempre su solidarietà con i paesi dell'America latina e mirando alla cooperazione tra i paesi in via di sviluppo", ha affermato Vieira, informando che Lula parteciperà all'incontro della Celac il prossimo anno. (segue) (Brb)