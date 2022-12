Brasile: Lula in visita in Usa e Argentina a gennaio e in Cina entro marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto a portare avanti le attività già avviate nell'ambito del processo di adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Vieira ha detto che sarà valutato in seguito. "E' un processo che è già in corso, è in atto. Lo valuteremo. Sono sicuro che ci saranno punti molto positivi, importanti, che verranno esaminati e valutati. Avrò ancora degli incontri su questo aspetto", prima di prendere una decisione definitiva. In ultimo Vieira ha parlato anche dell'accordo commerciale tra Mercato unico del Sud (Mercosur) e Unione europea, che il Brasila ha intenzione di portare a compimento. "È un accordo molto importante, riprenderemo i contatti, scopriremo come stanno andando le trattative e credo che ci sarà un orizzonte migliore, vista la politica per l'ambiente già annunciata dal presidente Lula. Credo che questo possa sbloccare una serie di difficoltà", ha valutato il futuro ministro. (Brb)