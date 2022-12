© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo di domani ribadirà "la priorità alla stabilizzazione dei Balcani occidentali quale tassello centrale per la sicurezza europea, e l'urgenza di dare nuovo slancio ai negoziati di adesione con i Paesi dell'area". È quanto si legge in una nota rilasciata dall'ufficio stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del vertice di Bruxelles. (Com)