Lazio 2023: Salvini, su candidato nessuna preclusione, basta sia bravo e si decida in fretta

23 luglio 2021

- "Se spero che si scelga una figura civica quale candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra? Noi siamo solo ansiosi di partire, la squadra della Lega è pronta e nel Lazio si può vincere. Ci vuole un candidato bravo, perché la sinistra negli ultimi anni non ha dato al Lazio tutta l'attenzione merita. A me basta che sia bravo". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della partecipazione alla presentazione dell'avvio della campagna elettorale del partito all'hotel Ergife di Roma. "Per il Lazio vogliamo una sanità e trasporti più efficienti, città più pulite. Tutte scelte che dipendono dalla Regione. Io da ministro sto investendo su Roma e su Lazio, miliardi e miliardi. Sicuramente dalla Regione e dal Pd negli ultimi anni non sono arrivate risposte all'altezza", ha aggiunto. (Rer)