Lazio 2023: Salvini, auspico nome candidato da alleati entro fine settimana

23 luglio 2021

- Sul candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra "auspico che in pochi giorni arrivino, dagli amici del centrodestra le proposte, che noi sosterremo". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della partecipazione alla presentazione dell'avvio della campagna elettorale del partito all'hotel Ergife di Roma. A chi gli chiedeva se ci fosse stato un incontro con la leader di Fratelli d'Italia e presidente del consiglio, Giorgia Meloni, Salvini ha ribadito: "Contiamo che nel fine settimana si arrivi a un'ipotesi del nome del governatore. Le liste della Lega sono pronte, belle, ricche, a Roma e in tutte le province".(Rer)