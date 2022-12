Lazio 2023: Cangemi (Lega), inizia percorso per far tornare Regione punto riferimento in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi da Roma "inizia il percorso per far tornare il Lazio una Regione di riferimento in Italia, traino per il Paese con le sue eccellenze e le sue specificità". Lo afferma in una nota il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. La Lega "è pronta, siamo sul territorio, radicati e con un consenso tra la gente sempre crescente - spiega -. Aspettiamo solo il nome del candidato alla presidenza, che sicuramente sarà una personalità competente, esperta, capace della sintesi di una coalizione che è sempre più compatta e unita. Voltiamo pagina - aggiunge -, archiviamo il Pd, ripartiamo da qui". (Com)