Usa-Africa: Blinken a colloquio con leader della Sadc a margine del vertice di Washington

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Washington, a margine del vertice Usa-Africa, il presidente della Namibia, Hage Geingob, il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, e il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor, che insieme rappresentano la cosiddetta Troika sulla politica, la difesa e la sicurezza della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc). Nel corso dell'incontro, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, le parti hanno sottolineato l'importanza di forti relazioni Usa-Sadc e hanno sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione sulle questioni di comune interesse nella regione e in altre aree.(Was)