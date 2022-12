Cultura: Gualtieri, valutiamo Pantheon a pagamento se romani esentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'ingresso a pagamento al Pantheon di Roma "ci stiamo riflettendo, potrebbe essere una scelta giusta, in particolare se ci saranno esenzioni per i romani. Ne parleremo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del dibattito "Roma Locomotiva d'Italia", incontro organizzato dal quotidiano "Il Tempo", presso Palazzo Wedekind a Roma. "Se servirà anche per avere più risorse per la città, lo possiamo valutare. Stiamo facendo i conti", ha concluso Gualtieri. (Rer)