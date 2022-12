Ue-Asean: Michel, sogniamo accordo libero scambio con Paesi del Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha il sogno di rendere possibile un accordo di libero scambio con i Paesi dell'Asean. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza finale del vertice Ue-Asean di Bruxelles. "In Europa crediamo nel libero scambio e nella globalizzazione, ma pensiamo allo stesso tempo che dobbiamo lavorare per ottenere standard più comuni e più simili, per tenere maggiormente in considerazione i nostri obiettivi comuni in termini di cambiamento climatico e di condizioni di lavoro", ha detto. "È molto positivo, per entrambe le parti, che abbiamo dimostrato che è possibile avere accordi di libero scambio con alcuni Paesi dell'Asean", ha aggiunto. "Questo sta dando risultati concreti e tangibili in termini di aumento del volume degli scambi economici tra questi Paesi e l'Unione europea", ha spiegato Michel. Inoltre, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, "abbiamo anche strumenti esplorativi, con altri Paesi asiatici, al fine di individuare il modo in cui possiamo cercare di fare qualche progresso e magari avviare i negoziati nei mesi successivi o nel prossimo futuro. Il nostro sogno è quello di rendere possibile, prima o poi, un accordo di libero scambio Ue-Asean", ha concluso. (Beb)