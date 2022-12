Siria: esplosioni nell’est del Paese, morti tre membri Guardie rivoluzionarie iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre membri del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniane (Irgc) sono rimasti uccisi a seguito di un attacco contro il governatorato di Deir ez Zor, nella Siria orientale. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un’organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, velivoli non identificati sono stati visti sorvolare la città di Al Mayedeen, posta sotto il controllo di gruppi armati filoiraniani, mentre sono state udite violente esplosioni. L’emittente “i24news”, citando proprie fonti, ha riferito che almeno tre membri dell’Irgc sono stati uccisi, mentre altri sono rimasti feriti a seguito di un attacco contro postazioni ad Al Mayadeen. L’accaduto ha avuto luogo dopo che oggi il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Aviv Kohavi, ha affermato che l’Aeronautica israeliana ha effettuato, il mese scorso, un bombardamento al confine tra Siria e Iraq contro un convoglio di 25 automezzi sui quali presumibilmente erano trasportate armi dall’Iran al Libano, dopo aver superato il confine siriano-iracheno, a est di Deir ez Zor. Inoltre, Kohavi ha ammesso la responsabilità di Israele di un attacco contro la stessa area che ha provocato 14 morti, per la maggior parte combattenti filoiraniani. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, sono 31 gli attacchi israeliani effettuati sul territorio siriano dall'inizio di quest'anno, che hanno portato alla distruzione di circa 89 obiettivi, tra edifici, depositi di armi e munizioni.(Lib)