Perù: presidente Boluarte, elezioni potrebbero essere anticipate a dicembre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha dichiarato che le elezioni generali potrebbero essere anticipate a dicembre 2023, nel tentativo di andare incontro ai manifestanti che in queste ore chiedono di tornare alle urne e porre fine alle proteste in corso nel Paese. La presidente, riferisce il quotidiano ufficiale “El Peruano”, ha dichiarato che il nuovo termine per le elezioni anticipate è emerso dopo un incontro con il presidente del Congresso e della Giuria nazionale delle elezioni sul tema e, dopo alcuni aggiustamenti alle scadenze. (segue) (Brb)