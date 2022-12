Perù: presidente Boluarte, elezioni potrebbero essere anticipate a dicembre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha disposto la stato di emergenza per 30 giorni su tutto il territorio nazionale, per fare fronte alle manifestazioni indette per chiedere - tra le altre cose - la liberazione dell'ex presidente, Pedro Castillo. "Tra poche ore verrà pubblicata l'edizione straordinaria della gazzetta ufficiale, con il decreto che dichiara lo Stato di emergenza a livello nazionale per 30 giorni", ha detto il ministro della Difesa, Alberto Otarola. L'obiettivo della misura, che alle Forze Armate di accompagnare la Polizia nel mantenimento dell'ordine pubblico, "è quello di cercare di garantire l'ordine, la continuità delle attività economiche e la protezione di milioni di famiglie", ha scritto Otarola in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il governo, ha precisato il ministro, sta lavorando ai dettagli della misura, tra cui l'imposizione o meno del coprifuoco. (segue) (Brb)