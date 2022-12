Perù: presidente Boluarte, elezioni potrebbero essere anticipate a dicembre 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il governo aveva annunciato lo stato di emergenza sulla rete stradale nazionale e il presidio delle principali infrastrutture strategiche. "Si comunica che si dichiarerà lo stato di emergenza sulla rete viaria nazionale. Prenderemo il controllo della rete in tutto il Paese per garantire la libera circolazione di tutti i peruviani, in modo che possano esercitare in maniera adeguata i diritti che la Costituzione riconosce loro", aveva detto il ministro Otarola. Il governo della presidente Dina Boluarte ha al tempo stesso incaricato le Forze armate di presidiare le strutture strategiche del Paese. "Stiamo parlando di aeroporti, centrali idroelettriche e tutte quelle infrastrutture che per il loro valore strategico servono ad assicurare la vita e l'integrità di tutti i peruviani", ha detto Otarola citato da "El Peruano". (segue) (Brb)