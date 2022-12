Sud Sudan: Onu, 166 morti e oltre 20 mila sfollati nelle violenze tribali nell'Alto Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 166 persone sono morte e più di 20 mila sono state sfollate nelle violenze tribali scoppiate nelle scorse settimane nello Stato dell'Alto Nilo, in Sud Sudan. È quanto denunciato dalle Nazioni Unite. "Queste uccisioni, insieme alle segnalazioni di violenza di genere, rapimenti, distruzione di proprietà e saccheggi, sono gravi violazioni e abusi dei diritti umani e devono finire", ha detto il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk, in una nota. Lo spargimento di sangue, ha denunciato Tuk, rischia ora di diffondersi al di fuori della regione a meno che le autorità locali e i leader della comunità non agiscano rapidamente per allentare la tensione tra i gruppi armati. "È importante che il governo del Sud Sudan conduca un'indagine tempestiva, approfondita e imparziale sulle violenze e porti tutti i responsabili a rispondere delle loro azioni in conformità con il diritto internazionale", ha affermato. La violenza è diffusa in alcune parti del Sud Sudan, dove gli scontri innescati da dispute interne su aree di pascolo, acqua, terreni di coltivazione e altre risorse spesso diventano mortali. La scorsa settimana l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha dichiarato che il conflitto è una prosecuzione dei combattimenti iniziati ad agosto in un villaggio nell'Alto Nilo, e da allora si sono diffusi in altre parti dello Stato e nelle aree degli Stati di Jonglei e Unità.(Res)