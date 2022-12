Roma: Gualtieri, su piano casa d'accordo con Salvini, servono risorse per dignità e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano casa a Roma il ministro Salvini "ha parlato di un tavolo, non potrei essere più d'accordo. Noi dobbiamo essere sostenuti perché servono risorse per sistemare le persone in maniera dignitosa e assicurare il rispetto della legalità". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del dibattito "Roma Locomotiva d'Italia", incontro organizzato dal quotidiano "Il Tempo", presso Palazzo Wedekind a Roma. "Proseguiamo con gli sgomberi - ha aggiunto Gualtieri - ma le persone fragili devono avere una sistemazione dignitosa, perché hanno il diritto a essere sistemate e hanno anche diritto alla residenza che dà accesso alle cure sanitarie. È possibile conciliare il rispetto dei diritti, della legalità e le politiche della casa'', ha concluso il sindaco. (Rer)