Trasporti: Gualtieri, con Dpcm Giubileo rinnovamento stazione Metro A Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Non appena sarà firmato dal Governo il Dpcm Giubileo avvieremo tutta la manutenzione delle linee Metro e il rinnovamento delle stazioni della linea A, che vorrei diventassero come gate di un aeroporto". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del dibattito "Roma Locomotiva d'Italia", incontro organizzato dal quotidiano "Il Tempo", presso Palazzo Wedekind a Roma. "In più partiranno le nuove tranvie e il potenziamento delle linee ferroviarie di superficie - ha aggiunto Gualtieri -. Grazie a Giubileo, Pnrr e progetto Expo, ma anche grazie alle scelte di visione strategica crediamo che Roma abbia una quantità di cose grandi che saranno realizzate, non in tempi biblici ma nei prossimi anni. Alcune cose le abbiamo riprese all'ultimo, come il completamento dell'intero finanziamento di tutta la linea C", ha concluso il sindaco. (Rer)