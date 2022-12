Ucraina: Zelensky ringrazia Senato ceco per aver riconosciuto l’Holodomor come genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lodato la scelta del Senato ceco di riconoscere l’Holodomor come un genocidio. Lo ha scritto in un messaggio su Twitter. “Accolgo con favore la decisione del Senato del Parlamento della Repubblica Ceca di riconoscere l'Holodomor come genocidio degli ucraini. Ringrazio i miei amici cechi per la vittoria della verità e l'instaurazione della giustizia storica. La punizione di tutti i crimini passati e presenti della Russia è inevitabile”, ha dichiarato Zelensky. (Kiu)