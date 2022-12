Israele: missione israeliana Onu condanna commenti “antisemiti” di relatrice speciale Albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antisemitismo è un male persistente che infetta il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite da troppo tempo. I commenti della relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese emersi oggi sono un'ulteriore macchia sulla credibilità di questo organismo e un altro esempio dell'impunità che esiste oggi rispetto all’antisemitismo e ai commenti antisemiti fatti dai funzionari delle Nazioni Unite. Lo dichiara la missione di Israele presso le Nazioni Unite a Ginevra, con riferimento a un post pubblicato da Albanese sulla sua pagina Facebook durante l’operazione “Margine protettivo” in cui ha scritto: “L'America e l'Europa, l'una soggiogata dalla lobby ebraica, l'altra dal senso di colpa per l'Olocausto, restano in disparte […]”. Secondo Israele, l’espressione "Lobby ebraica" è uno stereotipo antisemita ben noto e millenario. “È stato usato per dirigere l'odio verso il popolo ebraico per centinaia di anni, con conseguenze orribili. Purtroppo, questa non è la prima volta che veniamo a conoscenza dell’uso dell’espressione "Lobby ebraica" da parte di funzionari delle Nazioni Unite incaricati di indagare su Israele. È un’espressione deplorevole che nessuno dovrebbe mai usare, specialmente coloro che rappresentano le Nazioni Unite, o i funzionari nominati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite”, dichiara la missione. (segue) (Res)