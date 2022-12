Israele: missione israeliana Onu condanna commenti “antisemiti” di relatrice speciale Albanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, continua la missione, "la relatrice in questione ha rilasciato una serie di dichiarazioni allarmanti. In precedenza, Albanese ha liquidato le preoccupazioni per la sicurezza israeliana come paranoie, ha parlato di "avidità di Israele", ha paragonato le azioni di Israele a quelle dei nazisti e ha legittimato le azioni terroristiche di Hamas e di altre organizzazioni terroristiche. È giunto il momento che le Nazioni Unite intraprendano azioni concrete per affrontare l'antisemitismo sistemico all'interno del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e dei suoi meccanismi. L’assenza di responsabilità e l’impunità per i commenti fatti dai funzionari delle Nazioni Unite non fanno altro che legittimare l'antisemitismo e mettere in pericolo il popolo ebraico", conclude la missione. (Res)