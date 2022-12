© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia,COMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva partecipa alla presentazione della 21 esima edizione della Milano Marathon.Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 11:30)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEL'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi, partecipa alla premiazione delle "Attività storiche" della provincia di Cremona.Università Cattolica del Sacro Cuore, via Bissolati, 74 - Cremona (ore 10)L'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Romano La Russa, apre i lavori della dodicesima giornata regionale della sicurezza stradale. Al centro del dibattito dati e cifre sul fenomeno in Lombardia e focus sulla percezione del rischio.Palazzo Lombardia, ingresso N4, via Melchiorre Gioia, 37 (ore 10)Cerimonia di inaugurazione e conferenza stampa per l’avvio della nuova struttura complessa di genetica medica dell'Asst Santi Paolo e Carlo realizzata in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. Intervengono: Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Vincenzo Zuccotti, preside di Facoltà Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano; Monica Miozzo, direttore struttura complessa genetica medica ASST Santi Paolo e Carlo; Matteo Stocco, direttore generale Asst Santi Paolo e Carlo; Stefano Centanni, direttore dipartimento di scienze della salute Università degli Studi di Milano.Ospedale San Carlo, atrio principale, via Pio II 3 (ore 10)Il vicepresidente e assessore all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione, Fabrizio Sala, partecipa all'evento “Lombardia Innovativa. Dove il futuro è inanticipo”. Interviene tra gli altri, anche Piero Bassetti,presidente di Globus et Locus e della Fondazione Giannino Bassetti.Palazzo Lombardia, Sala Biagi , piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10:15)Presentazione della ricerca per i tumori cerebrali infantili svolta dalla direttrice della struttura complessa di pediatria della Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori, Maura Massimino e dalla sua equipe.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, Via Filzi, 22 (ore11)L'assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa all'inaugurazione del murale "Miracolo a Milano". Realizzato su iniziativa del Circolo Acli Lambrate "Giovanni Bianchi" e finanziato tramite un bando di Fondazione Cariplo.via Valvassori Peroni, 21 (ore 12)Sottoscrizione del Protocollo d'intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza e la sostenibilità sui temi connessi all'attuazione del Pnrr e del Pnc, al "Piano Lombardia" e alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Sono presenti, tra i firmatari, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, i rappresentanti di altre Istituzioni e del mondo sindacali e imprenditoriali.Palazzo Lombardia, ingresso N1, 13° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14)L'assessore a enti locali, montagna e piccoli Comuni, Massimo Sertori, su delega del presidente Attilio Fontana, interviene alla sottoscrizione dell'intesa propedeutica all'accordo quadro di sviluppo territoriale della provincia di Pavia.Sala dell'Annunciata, piazza Petrarca, 3/4 Pavia (ore 14)Gli assessori Guido Guidesi (sviluppo economico) e Lara Magoni (turismo, marketing territoriale e moda) partecipano alla premiazione delle “Attività storiche” della provincia di Bergamo.Palazzo dei contratti e delle manifestazioni, Sala Mosaico, via Petrarca, 10 Bergamo (ore 14)L'assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa alla presentazione dei progetti "SandoSound" e "TAG - Territorio, attivazione, giovani", che Regione Lombardia sostiene con un contributo economico nell'ambito del bando "Giovani Smart" e che vedono come partner o come area di riferimento territoriale per le attività il comune di San Donato Milanese.Cascina Roma, piazza delle Arti, 2 San Donato Milanese/Mi (ore 15:30)VARIETriennale Milano e la Commissione economica europea delle Nazioni Unite (Unece) presentano la conferenza "Neutralità climatica e città. Dai principi della Dichiarazione di San Marino all'impegno progettuale per città sostenibili e inclusive". Partecipano all'incontro, tra gli altri: Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano; Regina De Albertis, consigliera della fondazione la Triennale Di Milano, presidente di Assimpredil Ance; Norman Foster, presidente, Norman Foster Foundation; Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci; Manfredi Catella, amministratore delegato Coima sgr; Stefano Minini, project director – Mind (Milano innovation district); Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana del Comune di Milano.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18)La Musica del Cuore: il pianoforte a 432hertz di Emiliano Toso per “Cuore di bimbi” il progetto di Fondazione Mission Bambini che sostiene i bambini affetti da malattie cardiache nei paesi del sud del mondo.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 21)MONZAConferenza stampa del Sindaco Paolo Pilotto e dell’assessore al marketing territoriale, Carlo Abbà per presentare il programma di rilancio dell’Infopoint turistico di Piazza Trento e Trieste.Infopoint di Piazza Trento e Trieste (ore11) (Rem)