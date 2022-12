Legge Bilancio: Pastorella (Azione-Iv), maggioranza divisa, provvedimento non solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Ritengo che la manovra sia composta da una parte direi draghiana, prudente, che ha incassato l'approvazione dell'Ue e una parte elettorale, direi salviniana, criticata invece da Bruxelles. Si tratta di quella parte del provvedimento ancora soggetta a negoziati interni tra le anime di questa maggioranza, che lascia dubbi sulla solidità dell'intero provvedimento. Le grandi questioni irrisolte sono state rimandate, come la delega fiscale che era a un passo dall'approvazione, e la riforma del reddito di cittadinanza, che era stata indicata tra le priorità più urgenti da parte del governo". Lo ha detto Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione, deputata di Azione-Italia viva, intervenendo a "Skytg Economia". "Le misure sul Pos e l'uso del contante non aiutano il ceto medio ma, anzi, per aiutare i commercianti stiamo creando un disservizio ai consumatori - ha aggiunto Pastorella -. In Italia ci sono oltre 3.000 Comuni senza filiali bancarie e circa 4 milioni di cittadini che non possono prelevare a uno sportello senza cambiare città. La scusa del poco tempo non giustifica le scelte sbagliate come l'attenzione alle pensioni, che sta lacerando la maggioranza, e i condoni fiscali approvati in questa finanziaria. Bisognava invece investire risorse in formazione e transizione tecnologica, così come lavorare ad un aumento dell'attrattività internazionale del Paese per avvicinare talenti e competenze che potrebbero interessare e aziende che oggi non siamo in grado di occupare". (Rin)