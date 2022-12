Legge Bilancio: Foti (Fd'I), non c'è alcuna tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è alcuna tensione. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha puntualmente riferito in ordine alla possibile soluzione dei temi politici che erano stati posti dai vari gruppi del centrodestra. Rimane il fatto che sono state formulate richieste aggiuntive che dovranno essere valutate in termini di compatibilità finanziaria. Il resto è avanspettacolo". Lo dichiara in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. (Com)