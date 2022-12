Enti locali: Salvini, vicino a sindaci al di là di colore politico, sbloccati fondi per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio ministero è affascinante, sono a disposizione degli enti locali a prescindere dal colore politico. Ho incontrato il sindaco di Firenze e quello di Roma". Lo ha detto il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel suo discorso alla presentazione dell'avvio della campagna elettorale del partito all'hotel Ergife di Roma. "Questo governo ha messo i fondi per Metro C e per l'acquedotto del Peschiera, non per Gualtieri ma per Roma", ha aggiunto.(Rer)