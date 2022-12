Cina: Covid, costruite fino ad oggi 47 mila cliniche per il trattamento degli stati febbrili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli abitanti della Cina hanno accolto con cautela e sollievo la decisione del governo di allentare alcune tra le misure di controllo del Covid-19 più severe al mondo, oggetto nelle ultime settimane di forti contestazioni rapidamente represse dalle forze dell'ordine e dalla polizia informatica. Tra i cambiamenti più significativi rientra l'istituzione della quarantena domiciliare per le persone colpite dall'infezione in forma lieve o asintomatica, che prima venivano inviate in apposite strutture governative divenute note per il sovraffollamento, le scarse condizioni igienico-sanitarie e le luci accese 24 ore al giorno. In base alle nuove disposizioni, gli utenti di supermercati e altri spazi pubblici non sono più tenuti a presentare un tampone molecolare negativo al virus, mentre un referto di negatività ottenuto nell'arco di 48 ore continua ad essere necessario per accedere a bar, karaoke, ristoranti, palestre al coperto, reparti di degenza ospedaliera e scuole elementari e medie. Per prepararsi alla gestione dei contagi, il governo ha chiesto la "piena mobilitazione" degli ospedali, l'aumento del personale sanitario e delle forniture di farmaci. (segue) (Cip)