Cina: Covid, costruite fino ad oggi 47 mila cliniche per il trattamento degli stati febbrili (3)

- Le risorse sanitarie sono tuttavia distribuite in modo poco uniforme e risultano perlopiù concentrate a Pechino, Shanghai e altre città della costa orientale. La provincia occidentale dello Shaanxi ha accolto l'appello del governo predisponendo 22 mila letti ospedalieri per i pazienti affetti dal virus e annunciando un incremento della capacità delle terapie intensive pari al 20 per cento. Da quando la Commissione sanitaria nazionale ha interrotto i test obbligatori in molte aree, i contagi segnalati nel bollettino ufficiale si sono notevolmente ridotti e ammontavano ieri a 7.679 infezioni. Tuttavia, stando alle interviste e ai commenti pubblicati sui social media, focolai esistono nelle aziende e nelle scuole di tutto il Paese, con alcuni ristoranti e altre attività costretti a chiudere per via dell'alto numero dei dipendenti in malattia. (Cip)