Pa: incontro tra Zangrillo e omologo montenegrino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha ricevuto oggi a palazzo Vidoni Marash Dukaj, ministro per la Pubblica amministrazione del Montenegro, nel contesto della sua visita in Italia. Al centro dei colloqui - si legge in una nota - vi è stata la collaborazione bilaterale in materia di modernizzazione della Pubblica amministrazione, anche alla luce della strategia di riforma che il governo montenegrino ha avviato con orizzonte 2022-2028. Sono state discusse le opportunità di cooperazione tecnica in tale contesto, considerando la prospettiva di un progressivo avvicinamento del Montenegro alle istituzioni europee. "Ho avviato con il ministro Dukaj un percorso di condivisione nel profondo convincimento che le sfide per un’amministrazione più moderna, più trasparente e capace di rispondere alle attese dei cittadini non abbiano confini: in Italia stiamo sviluppando buone prassi di successo in tali ambiti, che saremmo lieti di condividere con i nostri partner della regione dei Balcani Occidentali, a partire dal Montenegro - ha affermato il ministro Zangrillo -. Le attività di cooperazione tecnica e di institution building sono uno strumento essenziale di soft power, anche per costruire reti privilegiate di contatti con le classi dirigenti dei nostri Paesi partner, in regioni strategiche del nostro vicinato".(Com)