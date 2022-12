Paesi Bassi: ministra Commercio estero criticata per lentezza su aiuti all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Commercio estero e della cooperazione allo sviluppo olandese, Liesje Schreinemacher, è stata criticata per la lentezza nel trasferimento degli aiuti di emergenza all'Ucraina. Il deputato dei Democratici 66 Alexander Hammelburg ha evidenziato come la ministra "avrebbe dovuto correre molto più in fretta" per trasferire gli aiuti a Kiev, dopo che la stessa Schreinemacher si è lamentata del fatto che la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo impiegano molto tempo a fornire un sostegno di emergenza al Paese in guerra. “Non è stato fino a ottobre e novembre che (la ministra) ha deciso di inviare denaro extra in Ucraina per l'inverno. Era troppo tardi e avrebbe potuto essere fatto mesi prima", secondo Hammelburg. Il deputato ha poi evidenziato come la stessa Schreinemacher abbia deciso di utilizzare le istituzioni finanziarie come intermediari per gli aiuti d'urgenza. "Avrebbe potuto farlo in un altro modo, ma non ha voluto. Queste organizzazioni non hanno torto nel dire che non possono inviare il denaro direttamente. Si chiedono perché i soldi non siano arrivati prima e perché abbiano aspettato così a lungo", ha aggiunto. In totale, il governo ha stanziato 180 milioni di euro per aiutare l'Ucraina durante l'inverno. Dall'inizio dell'invasione, i Paesi Bassi hanno speso più di 1,5 miliardi di euro per l'assistenza all'Ucraina. (Beb)