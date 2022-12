Energia: Repubblica Ceca, governo approva tetto a prezzi elettricità e gas per grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha approvato l’introduzione di un tetto ai prezzi di elettricità e gas per le grandi imprese. Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro dell’Industria e del Commercio ceco, Jozef Sikela. A partire dal 2023, per le grandi aziende varranno gli stessi tetti già fissati in precedenza per le imprese piccole e medie, ossia seimila corone (circa 247 euro) per megawattora per l’elettricità e tremila (circa 124 euro) per il gas. Il tetto si applicherà fino all’80 per cento dei maggiori consumi mensili negli ultimi cinque anni, allo scopo di incentivare il risparmio energetico. Nel suo complesso, il governo stima che la misura avrà un impatto massimo sul bilancio statale di 170 miliardi di corone (7 miliardi di euro). (Vap)