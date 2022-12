Pnrr: Carfagna, non onesto dare colpe a Draghi, se difficoltà governo s'impegni a superarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai lo sport preferito di alcuni ministri è il tiro al Pnrr, con l'immancabile allarme su presunti ritardi o, da ultimo, l'accusa che sia stato scritto male". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Si tratta di un giochino non onesto per addossare al precedente governo colpe che non ha, perché il Piano è stato promosso da Bruxelles, gli obiettivi sono stati centrati, i tempi rispettati e i primi fondi erogati. Non lo dico io, l'ha detto qualche giorno fa il ministro Giorgetti, che tra l'altro era ministro anche con Draghi, smentendo i tanti disfattisti sempre pronti a criticare. Se ci sono delle difficoltà, il governo metta in campo ogni sforzo per superarle. Non vorremmo invece che dietro tanto allarmismo si nascondesse in realtà il fatto che buona parte dell'attuale maggioranza non ha condiviso il Piano, non lo ha mai votato, non lo ha mai sostenuto e quindi non se la sente o non vuole, semplicemente, farsene carico. Sarebbe un grave errore - conclude Carfagna - perché significherebbe non cogliere l'occasione unica che il Piano offre per fare riforme attese da decenni e per rilanciare la crescita del Paese". (Com)