Lombardia 2023: Violi (m5s), accordo raggiunto sui temi, soddisfatti del lavoro svolto con la coalizione

- "Siamo soddisfatti del lavoro che oggi arriva a conclusione. Le forze politiche all’interno della coalizione hanno riconosciuto l’importanza dei temi e delle proposte del Movimento Cinque Stelle. In particolare, le urgenze legate alla sanità, le esigenze ambientali e di sviluppo sostenibile, la necessità di investimenti infrastrutturali utili, il sostegno alle imprese in materia di transazione digitale e sicurezza sul lavoro e la necessità di pianificazione in materia di agricoltura". Lo afferma in una nota Dario Violi, coordinatore del M5S in Lombardia, sottolineando che "la sintesi è un documento che rispecchia i nostri valori e ci auguriamo possa rappresentare un punto di svolta per i lombardi e per la Lombardia. Il nostro giudizio su questo percorso è positivo e riteniamo giusto condividerlo con i nostri iscritti, che consulteremo a stretto giro". "Con l’auspicio che anche loro possano accogliere con soddisfazione il cammino costruito insieme a Giuseppe Conte con un unico grande obiettivo: consegnare nelle mani dei cittadini lombardi una vera, concreta e solida opportunità di cambiamento", conclude.(Com)