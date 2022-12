Legge Bilancio: Bonomi (Confindustria), ciò che non è dedicato a energia sia focalizzato su crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo insistendo “per dire che in questa legge di Bilancio tutto ciò che non è dedicato alla compensazione degli shock energetici deve essere focalizzato sulla crescita”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione dell’Assemblea generale di Confagricoltura. “Sarà difficile capire gli andamenti dell’anno prossimo. È già iniziato un rallentamento dell’economia. Questo ci preoccupa perché non consente di avere le risorse aggiuntive di cui ha potuto usufruire il governo Draghi”, ha aggiunto Bonomi. (Rin)