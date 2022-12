Lombardia 2023: Rebuffoni, soddisfatti per accordo M5s, con Majorino diamo nuovo governo alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo molto soddisfatti per l'accordo raggiunto con il Movimento 5 Stelle, un accordo che noi di Centro Democratico abbiamo sempre auspicato e che consideriamo la giusta prosecuzione del lavoro congiunto fatto in questi anni in opposizione alla giunta Fontana. Ora la sfida al centrodestra per dare con Pierfrancesco Majorino un nuovo governo alla Lombardia. È davvero tempo di voltare pagina”. Lo dichiara in una nota la segretaria nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni.(Com)