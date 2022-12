Lombardia 2023: Majorino, lavorato bene con tutti, manca solo ok degli attivisti M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul programma in vista delle elezioni regionali del prossimo febbraio "abbiamo lavorato bene in questi giorni tra forze di centrosinistra, liste civiche e Movimento 5 Stelle per un accordo che faccia sì che la nostra sfida possa partire nel modo migliore per cambiare le cose in Lombardia. È stato un bel confronto sulle idee", anche se ""Manca l'ok degli attivisti" del Movimento. Lo ha detto oggi il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro elettorale in corso al circolo Acli di via Conte Rosso, a Milano. "Dopo 28 anni corriamo per vincere, soprattutto sono molto determinato e deciso" ha ribadito Majorino. (Rem)