Infrastrutture: Salvini incontra sindaco Montecatini Terme

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato al Mit il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini. L’incontro rientra nella politica di ascolto delle istanze degli Enti locali, inaugurata dal titolare del Mit già dall’insediamento al dicastero di Porta Pia. Con il primo cittadino, il ministro ha discusso - tra le altre cose - del raddoppio del tratto ferroviario Pistoia-Lucca, un’opera di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio e per la riqualificazione delle due stazioni. Salvini - viene riferito - ha visto anche l’assessore all’Urbanistica e gestione del territorio, con delega sulle attività del Pnrr del comune di Pistoia, Leonardo Cialdi, e il presidente di Spes (Società pistoiese edilizia sociale), Riccardo Sensi. Al centro dell’incontro il bando Pinqua, per la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e edilizia pubblica. (Rin)