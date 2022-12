Regno Unito: sottosegretario Trasporti vedrà sindacato Rmt per discutere scioperi ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ai Trasporti britannico, Huw Merriman, si sta preparando a tenere nuovi colloqui con i rappresentanti sindacali dopo che gli scioperi di oggi hanno bloccato gran parte della rete ferroviaria per il secondo giorno consecutivo. Lo ha riferito il quotidiano "Financial Times". Merriman incontrerà domani il sindacato Rmt, le compagnie di treni e l’operatore della rete ferroviaria Network Rail. Circa 40 mila membri di Rmt hanno continuato oggi uno sciopero di 48 ore, con ulteriori azioni programmate per venerdì e sabato nella disputa riguardante aumenti salariali e condizioni lavorative. (Rel)