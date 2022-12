Rai: Gasparri (FI), auguri a Rao, porterà esperienza di solidità e professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Auguri a Nicola Rao, oggi nominato direttore del Tg2, dove porterà l’esperienza della sua professionalità e la solidità di un lungo percorso giornalistico in tante redazioni ma anche e soprattutto nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)