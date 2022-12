Ucraina: Usa, una risoluzione del conflitto entro fine 2022 è improbabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non si aspettano una conclusione del conflitto in Ucraina entro la fine dell’anno. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing virtuale con la stampa. “Ovviamente la speranza di tutti è che la guerra finisca il più velocemente possibile, ma allo stato attuale è difficile pensare ad una risoluzione del conflitto entro la fine del 2022: i combattimenti continuano soprattutto nell’area della città di Bakhmut, e ci aspettiamo che proseguano nel prossimo futuro”, ha detto. (Was)