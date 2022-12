Lombardia: Pizzul (Pd), la lega ha perso il radicamento territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega in pochi giorni ha perso i rappresentanti regionali delle province di Lecco, Pavia e Cremona e un terzo degli eletti della città metropolitana di Milano, tra cui il più votato e il terzo più votato. La Lega ha perso i territori, non ha più il suo tradizionale radicamento e ha perso anche gran parte del consenso popolare, perché i cittadini hanno capito che Salvini è un bluff e che a questa Lega dei lombardi interessa molto poco." Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul, commentando l'uscita dalla Lega del consigliere regionale Massimiliano Bastoni.(Com)