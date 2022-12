© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Commissione Bilancio convocata, si dovrebbe parlare di manovra 2023. Maggioranza, assente. Nemmeno un relatore. Un sottosegretario si collega senza nemmeno farsi vedere in video. Occupiamo i banchi, non ci stiamo a discutere così una legge di Bilancio di cui non sappiamo niente". Lo scrive su Twitter la deputata del Partito democratico, Chiara Gribaudo. (Rin)